Coronavirus, dramma a Savona: un nonno si è tolto la vita per l’impossibilità di vedere il suo nipote. Spiegato in una lettera il motivo.

Coronavirus: a Savona un nonno si è suicidato lanciandosi dalla finestra. Come riporta Fanpage, le motivazioni dell’estremo gesto sono state riportate su un biglietto: “Non posso vedere mio nipote, non ha più senso vivere”. Quello che si è verificato a Savona è un dramma, che, purtroppo, fa coda ad altri casi simili. In questo delicato periodo, sono infatti diverse le persone che, prese dallo sconforto e da assenza di aiuti psicologici, si sono tolte la vita. In particolar modo, chi soffre di più questo tipo di situazione sono gli anziani, costretti all’isolamento più di altri, proprio perché soggetti più a rischio.

L’uomo, come riporta Fanpage, prima di compiere l’estremo gesto ha scritto un biglietto, nel quale ha espresso tutto il suo dolore, vista l’impossibilità di vedere suo nipote. La quarantena va avanti da ormai un mese e il dramma degli anziani sta portando a una vera e propria escalation di suicidi, accomunati da un’unica ragione.

Leggi anche >>> Coronavirus: così Vodafone invita i clienti a restare a casa

Coronavirus: nonno suicida a Savona, l’altra faccia del dramma

Se da una parte il Coronavirus sta portando avanti una strage epidemiologica, combattuta con ogni forza dagli operatori sanitari, c’è un’altra faccia del dramma: quella legata alle conseguenze psicologiche, che si rinfaccia in particolar modo sugli anziani.

Ma questo tipo di disperazione, come riporta Fanpage, può essere senz’altro affrontata quanto meno da un supporto, di tipo psicologico, telefonico. Risulta infatti fondamentale che problematiche di questo tipo, in situazioni come queste, possono capitare e il giusto supporto, anche a distanza, può aiutare a superare la crisi. Questo tempo così apparentemente fermo, può ripartire e, in questo senso, l’aiuto psicologico è quanto mai prezioso.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, 95.262 contagi e 17.669 morti in Italia: In Usa altri 2mila morti – DIRETTA

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24