Il 19 aprile 2020 si festeggerà la Pasqua Ortodossa, ma quest’anno l’evento religioso sarà vissuto in maniera completamente diversa anche in Grecia. L’emergenza Coronavirus, con le dovute proporzioni, dilaga in tutto il mondo e, nelle ultime ore, anche la Grecia ha visto aumentare il tasso di positività al CoVid-19. I dati registrati dalla John Hopkins University parlano, ad oggi di 1884 casi confermati, con 83 decessi e 269 guariti.

Solo nelle ultime 24 ore, come riporta Skytg24, la Grecia ha visto crescere li casi di positività a 52. I dati registrati parlano anche dell’età media delle 83 vittime: 74 anni circa. Tra questi, 60 sono uomini e 23 donne. Dunque, anche la Grecia si prepara a misure più stringenti di quanto non abbia attuato fino a questo momento e, a tal proposito, si dovranno apporre importanti modifiche anche per la celebrazione della Pasqua Ortodossa, che quest’anno ricade il 19 aprile.

Nuove restrizioni anti-Coronavirus in Grecia

Ad intervenire sulla questione ci ha pensato, come riporta Skytg24, il ministro della Protezione Civile, Nikos Chardalias. Il ministro ha sostenuto che la Grecia dovrà proteggere le isole e i villaggi, dal momento che qualsiasi movimento può scatenare la veloce trasmissione del virus. Tutto ciò, stando alle parole di Nikos Chardalias, non sarà consentito. Le misure di restrizione riguarderanno, in particolar modo gli spostamenti vi a mare. La Guardia Costiera, ha annunciato il ministro, effettuerà un’importante opera di controllo. Solo i residenti permanenti potranno raggiungere le isole, ma, una volta raggiunte, non potranno tornare indietro. Anche la polizia, riporta Skytg24, sorveglierà le zone 24 ore su 24.

