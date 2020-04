Coronavirus, antimalarico distribuito a ben 40mila medici. Un studio in corso fatto ad Oxford vuole comprendere una volta per tutte l’efficacia dei farmaci in questa situazione.

La cura al coronavirus è ovviamente molto lontano dalla sconfitta, anzi. Ogni giorno il virus proveniente da Wuhan aumenta il proprio raggio d’azione e miete vittime senza trovare vera e propria resistenza. Il mondo intero, ormai, è impegnato in una lotta faccia a faccia contro il virus ed è sempre più improbabile che il farmaco per abbatterlo venga sviluppato nel breve periodo. Cercare di comprendere esattamente la struttura della malattia ed il miglior modo possibile per distruggerla non è di certo una cosa facile, anzi. E per questo la ricerca di rimedi immediati e ciò che anima la riflessione in campo medico da mesi. Tra fake news e speranze dettate dalla disperazione.

Coronavirus, antimalarico somministrato a 40mila medici: lo studio

La situazione e complessa ed in molti indicano i farmaci antimalarici come un buon rimedio per combattere il COVID-19. Per questo l’Università di Oxford ha indetto una sperimentazioni di proporzioni colossali. Ben 40mila infermieri e dottori in tutto il mondo sono stati scelti per assumere dei farmaci contro la malaria, che per qualcuno dovrebbero essere utili a combattere e prevenire la diffusione del virus. Solo il tempo potrà dire se le speranze sono fondate o meno.

