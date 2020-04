Dalla mezzanotte locale, dopo ben 76 giorni di lockdown, Wuhan è tornata a vivere. La metropoli cinese ha finalmente riaperto i battenti. Le immagini

Lo scorso 23 gennaio a Wuhan è partito un incubo che sembrava essere senza fine. Con l’esplosione del Coronavirus, una malattia sconosciuta che presto sarebbe stata dichiarata pandemia dall’OMS, l’intera metropoli è stata chiusa in quarantena. Un lockdown totale che ha chiuso i cittadini nelle loro case per ben 76 giorni. La stessa situazione la sta vivendo ora l’Italia, insieme a molti altri Paesi del Mondo.

A seguito dei numeri molto buoni, invece, dalla mezzanotte di oggi Wuhan è tornata a vivere. Un traguardo che sembrava non potesse arrivare più per gli abitanti della città. Ovviamente, la reazione è sotto gli occhi di tutto il Mondo. Arrivano immagini di persone felici, finalmente libere, che riabbracciano i loro affetti e ripopolano le vie. Un segnale di speranza anche per gli altri Paesi, che sono ancora alle prese con questa difficilissima sfida.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, Boris Johnson risponde positivamente alle cure

Wuhan post-lockdown: tra caselli intasati e strade ripopolate

Da questa mattina, le strade di Wuhan hanno finalmente rivisto centinaia di migliaia di cittadini camminare e ripopolare vie che, dallo scorso 23 gennaio, erano vuote per il lockdown. Tutti, ovviamente, indossano ancora mascherine e protezioni per prevenire un nuovo contagio.

Dallo scoccare della mezzanotte, le autostrade sono state prese d’assalto dai cittadini per uscire, dopo tanto tempo, dalla metropoli di Wuhan. Caselli intasati e code infinite che continueranno per un bel po’.

Anche le stazioni ferroviarie sono state riempite da cittadini volenterosi di lasciare Wuhan per poter finalmente spostarsi e ritrovare persone che non vedevano da mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, ci si attrezza per ripartenza: aziende installano termocamere

Una madre di fronte alla stazione ferroviaria di Wuhan, pronta a lasciare la metropoli insieme a suo figlio. Alle spalle migliaia di persone che ripopolano le strade del Paese dopo mesi.

Riaprono anche le principali attività lavorative del paese. Presi d’assalto parrucchieri, estetisti, ecc. Tutti luoghi chiusi da molto tempo, che erano chiusi dalla data di inizio del lockdown a Wuhan.

Una delle immagini più belle e toccanti: centinaia di persone all’aeroporto che riabbracciano i propri cari. In questo caso si tratta di medici che, dopo mesi, possono tornare al contatto fisico, visibilmente commossi.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Galli: “Apertura a maggio fattibile, ma non per le scuole”