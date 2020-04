Usa, Jennifer Lopez rinvia le nozze per colpa del coronavirus. Dopo Katy Perry anche J-Lo e Alex Rodriguez hanno deciso di aspettare tempi migliori

Jennifer Lopez afferma che il giorno del suo matrimonio con il fidanzato Alex Rodriguez è stato “colpito” dal blocco del coronavirus e la coppia non ha un appuntamento.

Erano pronti per il grande passo proprio nell’estate di quest’anno.

J-Lo ha rivelato il rinvio dovuto alla pandemia, durante un’apparizione nell’edizione casalinga di The Ellen DeGeneres Show.

La showgirl americana ha ammesso di non avere una data fissata per il loro giorno speciale a causa dell’incertezza globale sulla lotta al Covid-19.

Durante la loro chiacchierata, Ellen ha chiesto se la data del matrimonio fosse stata influenzata dalla quarantena e ha insinuato che il loro matrimonio avrebbe potuto avvenire “da un giorno all’altro”.

Jennifer ridendo ha risposto: “Da un giorno all’altro? In realtà, lo ha influenzato un po’, quindi vedremo cosa succede ora. Onestamente, non so davvero cosa possa accadere, per quanto riguarda le date o qualcosa del genere.

“Siamo in una sorta di modello di partecipazione come il resto del mondo. È qualcosa che dovremo aspettare e vedere tra qualche mese, quando sarà tutto finito”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, la strana quarantena di Sylvester Stallone e famiglia (FOTO)

Usa, Jennifer Lopez rinvia il suo matrimonio per colpa del coronavirus

Ellen ha anche chiesto a JLo come lei ed Alex si comportano con i loro 4 figli, costretti a studiare da casa. Alex Rodriguez ha due figlie nate da una relazione passata Natasha (15) ed Ella (11), mentre Jennifer è la mamma dei gemelli Emme e Maximilian, entrambi di 12.

“Io li aiuto con i compiti“, ha confessato la cantante durante l’intervista che è stata registrata fuori dalla sua casa a Miami.

Ha poi rivelato che tutti e quattro i bambini stanno facendo scuola virtuale in questo momento.

Ha quindi delineato lo scenario della sua quarantena nelle ultime settimane.

“Devo dire che mi piace aiutare i ragazzi a studiare. Cerchiamo quella parola. Che cosa significa. Ci divertiamo insieme. È stata sicuramente un’esperienza nuova“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Bill Gates finanzia un vaccino: via ai test in Usa

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24