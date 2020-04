Incendio nella casa in Umbria di Mario Draghi. L’ex governatore della Bce ha visto andare in fiamme un canna fumaria, fortuntamente non ci sono feriti.

Spavento nella notte per Mario Draghi. Infatti l’ex governatore della Bce ha assistito all’incendio della sua casa di Città della Pieve, provincia di Perugia. A scaturire l’incendio sarebbe stata una canna fumaria. Fortunatamente i Vigili del Fuoco hanno prontamente risposto alla chiamata d’emergenza, domando le fiamme e mettendo in salvo i presenti.

In poco tempo, infatti, l’incendio si era esteso anche sul tetto della casa di Draghi, che ha affettuato la sua chiamata ai Vigili del Fuoco poco dopo le 23 della serata di ieri.

Umbria, la casa di Mario Draghi a Città delle Pieve

L’ex Presidente della Banca Centrale Europea possiede una residenza nella cittadina umbra di Città delle Pieve, al confine con la Toscana.

Nella notte anche il primo cittadino del comune umbro, Fausto Risini, ha confermato di aver ricevuto la segnalazione di inciendio di una concittadina che ha visto le fiamme e i lampeggianti dei vigili del fuoco davanti alla casa dell’ex presidente della Bce.

Il sindaco Risini ha poi successivamente dichiarato che con molte probabilita, in questi giorni Draghi risiede nella sua casa umbra. Fortunatamente in seguito all’incidente non c’è stato alcun ferito.



L.P.

