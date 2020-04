Scossa di terremoto a Napoli nella Notte. Il sisma ha avuto il suo epicentro a Pozzuoli con un’intensità di magnitudo 2.9, grande paura nella zona Flegrea.

Paura nella notte tra Pozzuoli e Napoli, i sismografi hanno infatti registrato un nuovo terremoto, con epicentro nel comune Puteolano. Una scossa di breve durata, ma ben avvertita soprattutto nella zona Flegrea.

La terra ha iniziato a tremare intorno alle 2:50 della notte e secondo l’Istituto Nazionale di Vulcanologia (INGV) avrebbe avuto il suo epicentro a Pozzuoli, proprio nei pressi della Solfatara, ossia uno dei quaranta vulcani che costituiscono i Campi Flegrei. Andiamo adesso a scoprire tutti i dettagli della scossa che ha svegliato la città Partenopea.

Terremoto Napoli, magnitudo e profondità: i dettagli

Come abbiamo anticipato, il terremoto è avvenuto in piena notte intorno alle ore 2:50. L’epicentro è stato a Pozzuoli, con il sisma che ha raggiunto il 2.9 del magnitudo della scala Richter, con coordinate geografica, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.14 ad una profondità di 2 km.

Ma il terremoto è stato avvertito non solo nella vicina Pozzuoli, ma anche in tutti i quartieri occidentali da Agnano e Pianura a Fuorigrotta e Bagnoli. Subito dopo la scossa c’è stato un picco di chiamate al 118, ma fortunatamente non risultano danni a persone o cose.

Dopo la scossa l’allarme è scattato anche sui social, con numerosi post su Twitter di persone che testimoniavano di aver assistito alla scossa. Di seguito riportiamo alcuni Tweet:

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 8km da #Napoli, #Italia. 16 segnalazioni in un raggio di 5km. Scarica la app da https://t.co/N9Zyr5BxyY per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/iL13tJAAr0 — Earthquake Network (@SismoDetector) April 8, 2020

5 Piano, Soccavo (Napoli). Letto che vibra pesantemente per diversi secondi. Se ci penso mi tremano ancora le gambe. Ma dico io, ma perché sempre di notte??? #Terremoto #INGV # — Urgias Giusy (@UrgiasGiusy) April 8, 2020

L.P.

