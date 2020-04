Roma: Gaia e Camilla, investite da un suv, avevano perso la vita in quella tragica notte tra il 21 e il 22 dicembre. Arriva il giudizio del perito.

Arriva la perizia sull’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso, dove le due ragazze erano state investite a Roma (Corso Francia) dall’autovettura guidata dal ventenne Pietro Genovese. Come riporta Repubblica, il perito incaricato dal Tribunale parla di “concorso di colpa”, bisognerà valutare in quale percentuale. Secondo quanto riportato dal perito, Gaia e Camilla non erano sulle strisce pedonali e sono sbucate dal buio. Ad ogni modo, però, l’auto andava troppo veloce. La valutazione sulla percentuale si baserà soprattutto sui calcoli della perizia che sarà effettuata sul suv che ha travolto le due ragazze.

Come leggiamo da Repubblica, il conducente del mezzo, Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo, è ai domiciliari con l’accusa di duplice omicidio stradale. Quando sono stati effettuati i test sul ragazzo, il tasso di alcol è risultato oltre il limite. Anche il tasso di stupefacenti era stato rilevato, tuttavia non è stato possibile verificare se avesse assunto stupefacenti proprio quella notte.

Ragazze investite a Roma: le accurate indagini

Il luogo del tragico incidente, Corso Francia in Roma, è stato chiuso lo scorso 11 febbraio. Come riporta Repubblica, la via è stata chiusa per procedere a più accurate indagini da parte del perito nominato dal procuratore. Tra le varie attrezzature utilizzate, al fine di ricostruire gli eventi, ci si è avvalsi anche di macchinari che utilizzano la tecnologia 3D al fine di far chiarezza sulle divergenti testimonianze riportate quella notte. Il perito, ad oggi, parla di “concorso di colpa” dal momento che le due ragazze non sembravano essere sulle strisce pedonali, ma l’autovettura di Pietro Genovese andava troppo veloce. Da chiarire in quale percentuale.

