È successo poco prima della 18 in un paesino in provincia di Ravenna, la forte esplosione ha provocato gravi danni

Forte esplosione a Cotignola, in provincia di Ravenna, dove un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito. L’elisoccorso ha trasportato l’uomo fino al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Intanto sono in corso le indagini per capire la provenienza della forte esplosione che ha creato evidenti danni. Letteralmente volati via porte, finestre, mobili e vari oggetti, non risparmiando gravi danni anche ad un’auto parcheggiata nei pressi dell’abitazione.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, successivamente anche la Polizia di Stato, i Carabinieri con il personale della Scientifica ed il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, sono accorsi.

Umbria, incendio in casa di Mario Draghi: nessun ferito

Spavento nella notte per Mario Draghi. Infatti l’ex governatore della Bce ha assistito all’incendio della sua casa di Città della Pieve, provincia di Perugia. A scaturire l’incendio sarebbe stata una canna fumaria. Fortunatamente i Vigili del Fuoco hanno prontamente risposto alla chiamata d’emergenza, domando le fiamme e mettendo in salvo i presenti.In poco tempo, infatti, l’incendio si era esteso anche sul tetto della casa di Draghi, che ha affettuato la sua chiamata ai Vigili del Fuoco poco dopo le 23 della serata di ieri.

Nella notte anche il primo cittadino del comune umbro, Fausto Risini, ha confermato di aver ricevuto la segnalazione di incendio di una concittadina che ha visto le fiamme e i lampeggianti dei vigili del fuoco davanti alla casa dell’ex presidente della Bce. Il sindaco Risini ha poi successivamente dichiarato che con molte probabilita, in questi giorni Draghi risiede nella sua casa umbra. Fortunatamente in seguito all’incidente non c’è stato alcun ferito.