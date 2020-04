Ponte crollato, duro sfogo del sindaco di Aulla. Roberto Velettini, infatti, svela le insistenti segnalazioni e le risposte vaghe dell’Anas per la quale il viadotto non aveeva problemi.

Un incubo che si ripete, ma questa volta senza stragi. La fortuna nella sfortuna: l’isolamento forzato da Covid-19, infatti, ha contribuito affinché non ci fosse il solito traffico sul ponte di Albiano crollato questa mattina nel silenzio generale.

Una tragedia annunciata – una delle tante – che il sindaco di Aulla ora rivendica con amarezza. Roberto Velettini, primo cittadini della località in provincia di Massa-Carrara in Toscana, ha infatti rivelato ai microfoni di SkyTg24 le numerose segnalazioni per un pronto intervento mai arrivato davvero.

Ponte crollato, il sindaco racconta le segnalazioni a vuoto

Ed è inevitabilmente indignato nel raccontare quanto accaduto nei mesi scorsi prima di questa tragedia sfiorata: “Nel 2018, dopo il crollo del Ponte Morandi, il 16 di agosto scrivo una lettera all’ANAS perché faccia una ricognizione di tutti i viadotti di sua competenza. Dopodiché chiedo degli incontri e dei sopralluoghi”.

Risultato? Nessuno. Solo un contentino di facciata per l’amministrazione: “Mi scrivono che tutto va bene – continua il sindaco – , che non ci sono cose. Io chiedo delle indagini penetrometriche e loro mi scrivono a novembre scorso dicendomi che va tutto bene e che non dovessi insistere”.

Non contenta, l’azienda è anche apparsa quasi indispettita: “Mi hanno così mandato anche la fotocopia la lettera dell’agosto 2019 come a dire, non continui sindaco a darci noia. Sono poi tornati a novembre ma hanno messo solo un po’ di asfalto dicendo che era una crepa superficiale”.

Sappiamo benissimo, adesso, come è finita. Nel pieno della pandemia che affligge il mondo, l’Italia continua a crollare a pezzi attraverso le proprie infrastrutture abbandonate a se stesse. Nonostante segnalazioni e crepe vistose, come quelle più volte evidenziato da istituzioni locali e cittadini. Ma nulla da fare: abbiamo dovuto assistere a un altro disastro per trovare forse una soluzione.