L’arrivo della PlayStation 5, nuova console della Sony, è sempre più vicino. Intanto, è stato presentato il nuovo controller: il DualSense wireless

Nel mondo esistono milioni e milioni di videogiocatori. C’è chi preferisce la Playstation, chi l’Xbox e chi opta per i computer di ultima generazione. Il 2020, in questo senso, rappresenterà una nuova svolta nel mondo della tecnologia e dei videogiochi. Sia Sony che Microsoft, infatti, metteranno in vendita le loro nuove console da gaming. È arrivato quindi il momento di mettere in soffitta le vecchie Xbox One e PlayStation 4, per fare spazio ai nuovi gioiellini che saranno in grado di garantire esperienze ancor più innovative e coinvolgenti a giocatori di tutto il mondo.

La Sony ha deciso di fare il primo passo, presentando nella giornata di ieri il nuovo controller della PlayStation 5: si chiamerà DualSense. Hideaki Nishino, vice-presidente dell’ala di Sony dedicata ai videogame, ha presentato ieri il modello in conferenza stampa, parlando di: “un coinvolgimento migliore, che i creatori di giochi avranno la possibilità di sfruttare al 100%”

DualSense, il nuovo controller della PlayStation 5: le caratteristiche tecniche

Dopo anni, finalmente è arrivato il momento di mettere da parte le vecchie console da gaming, per lasciar spazio alla nuovissima PlayStation 5. In arrivo alla fine del 2020, Sony ha deciso di deliziare tutti i suoi fan presentando in conferenza stampa il nuovo controller: il DualSense. Innanzitutto, questo non presenterà più il tasto “share”, che sarà sostituito dal pulsante “crea”, con maggiori possibilità di creazione e condivisone di contenuti.

Aggiunta inoltre una gamma tutta nuova di microfoni all’interno del controller, in modo da poter conversare con i propri compagni di gioco senza l’ausilio di cuffie. Anche dal punto di vista del design, sono stati apportati alcuni miglioramenti. La classica barra luminosa posta sul retro del controller della PS4 è stata spostata. Illuminerà entrambi i lati del touchpad, che continuerà ad occupare la parte centrale del controller.

