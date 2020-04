Arriva direttamente da Città del Vaticano il nuovo appello di Papa Francesco. Il santo padre invita tutti i mafiosi ed usurai a convertirsi.

Uno dei protagonisti di questa quarantena forzata è di certo Papa Francesco. Il Santo Padre ha infatti tenuto vicino a sè tutti i fedeli con vari discorsi. Emblematica è stata la sua messa dinanzi ad una Piazza San Pietro vuota.

Durante le sue dirette televisive hanno conquistato nuovamente il Piccolo schermo, con Bergoglio è riuscito a raggiungere milioni di italiani, che hanno trovato grandissimo conforto nelle sue parole. Così adesso il Santo Padre ha deciso di dare una parola anche ai protagonisti della malavita, pregandoli affinchè si convertano. Andiamo a vedere quali sono state le sue parole, nel suo ultimo appello.

L’appello di Papa Francesco invita i mafiosi ed usurai a convertirsi

Durante il suo ultimo discorso, il Papa ha trovato spazio per citare anche Giovanni Paolo II. Infatti Bergoglio ha affermato: “Mafiosi, usurai e profittatori della pandemia di coronavirus si convertano“. Sono queste le parole del Santo Padre nella messa mattutina celebrata a Santa Marta.

Ancora una volta viene toccato il tasto dolente del Coronavirus, epidemia che con calma e coraggio l’Italia sta sconfiggendo. Papa Francesco ha poi continuato il sui discorso rivolgendo le preghiere sue, e di tutti i suoi fedeli, verso la gente che in questo tempo di coronavirus fa commercio con i bisognosi. Simbolico il passaggio in cui Papa Francesco afferma: “Quanti profittano delle necessità degli altri e vendono loro a prezzo non congruo“.

Con coraggio Papa Bergoglio ha citato tutti i malavitosi a cui è rivolta al predica, chiamando in causa: “mafiosi, usurai, tanti altri“. Anche per questi ultimi, però, Francesco lancia un messaggio di speranza, affermando: “Che il Signore tocchi i loro cuori e li converta“.

L.P.

