Tragedia a Firenze, una studentessa di appena 18 anni è morta in seguito ad un malore

Un malore le è costato la vita. Una studentessa di soli 18 anni è morta nella sua abitazione di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Un fulmine a ciel sereno, una ragazza senza alcun problema, sana come un pesce, lascia i genitori ed il fratello nello sconforto totale. È stata colta da un malore, la caduta le ha causato un’emorragia cerebrale per cui non c’è stato nulla da fare.

Inutili i soccorsi, la giovane Leila Meacci ha perso la vita al Cto di Firenze.

Montecatini, morta una studentessa: il cordoglio della scuola

Attraverso il proprio sito internet, la scuola esprime il cordoglio per un’eccellente studentessa che era quasi arrivata alla fine del percorso scolastico: quest’anno le sarebbe toccata la maturità. ”

“Il “Salutati” è scosso da una tragedia imprevedibile, assurda ed inesplicabile. Ieri è venuta a mancare la sua alunna Lelia Meacci, classe V A scientifico. Repentina, incomprensibile, un dramma incommensurabile, la scomparsa di Lelia turba e sconvolge chi le si è seduto accanto, chi ha condiviso con lei per anni momenti, studi, esperienze, fino alle soglie del diploma di maturità scientifica che, per lei, studentessa strepitosa, sarebbe stato il trampolino di lancio per proseguire gli studi universitari con le migliori premesse possibili.

Riservata, silenziosamente acuta osservatrice di sé e degli altri, un’aquila silente e ammirevole per chi l’ha conosciuta come studentessa, in un mondo in cui va di moda sgomitare per mettersi in mostra, per conquistarsi un posto al sole, per garantirsi il plauso e l’ammirazione, in cui conta apparire anche senza essere, al contrario Lelia insegnava agli altri, e per primi a coloro che le insegnavano, cos’è il valore, l’acutezza e l’intelligenza paga di se stessa e della propria serietà, l’autodisciplina, il rigore, il soppesare le parole e non sprecarne mai una, la maturità eccezionale nel gestire le emozioni, la modestia autocritica. Un essere raro”.