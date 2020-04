Mamma e figlia positive al coronavirus, decidono di girare liberamente invece che restare a casa. Sono state entrambe messe sotto accusa.

Giravano in un’auto in provincia di Belluno, precisamente a Farra D’Alpago. Nella vettura c’erano un uomo, una donna ed una ragazza. Il marito non è malato, al contrario della moglie e della figlia, che erano entrambe già state testate e sono risultate positive al coronavirus. Pertanto le due dovevano essere ferme a casa, in isolamento totale, senza entrare in contatto con nessuna altra persona, familiari compresi. Ed invece le due, senza una motivazione urgente, hanno deciso di abbandonare la propria abitazione e di girare liberamente, come se nulla fosse accaduto, come se non fossero infette. Una condotta che di certo è l’esatto opposto di quello che il governo sta chiedendo ai tanti cittadini italiani in queste settimane di paura e dolore.

Mamma e figlia positive al coronavirus girano senza motivo: sotto accusa

Le due donne rischiano di essere incarcerate per un periodo tra i 3 ed i 18 mesi, con una multa tra i 500 ed i 5mila euro. Di seguito la nota ufficiale.

“I militari procedevano ad accertamenti nei confronti degli occupanti di un’autovettura. Si trattava di tre persone: papà, mamma e figlia minore, che si trovavano senza alcuna giustificazione in quel luogo. Dal controllo della banca dati emergeva che la donna dell’Alpago e la figlia erano già state registrate come positive al coronavirus ed erano in attesa di un nuovo tampone in programma proprio quel giorno”.

