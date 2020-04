Coronavirus, l’Onu lancia l’allarme: “Carenza mondiale di preservativi”. Con la crisi sanitaria internazionale la produzione è crollata negli ultimi mesi

Una carenza globale di preservativi sta emergendo durante la pandemia di coronavirus, dovuta alla chiusura delle fabbriche e al blocco delle catene di approvvigionamento. Ad affermarlo l’Onu che ha lanciato l’allarme, parlando di “conseguenze devastanti“.

Oltre la metà dell’umanità è stata confinata nelle loro case mentre il virus altamente contagioso marcia intorno al pianeta, con i governi di tutto il mondo che hanno ordinato la chiusura di attività ritenute non essenziali.

La Malesia – uno dei principali produttori di gomma al mondo e un’importante fonte di preservativi – il mese scorso ha imposto un blocco a livello nazionale quando le infezioni sono salite ai massimi livelli nel sud-est asiatico.

Ma le restrizioni alle operazioni del colosso contraccettivo malese Karex, che produce un preservativo su cinque a livello globale, significano che l’azienda prevede di produrre 200 milioni di preservativi in ​​meno del solito da metà marzo a metà aprile.

L’amministratore delegato di Karex, Goh Miah Kiat, ha avvertito che con i problemi di produzione di molte delle fabbriche del settore, le forniture di contraccettivi saranno colpite duramente.

“È una sfida, ma stiamo facendo del nostro meglio per fare tutto il possibile. È sicuramente una delle maggiori preoccupazioni: il preservativo è un dispositivo medico essenziale.

“Mentre stiamo combattendo la pandemia di Covid-19, ci sono anche altri seri problemi che dobbiamo esaminare“, ha aggiunto.

Karex, che fornisce preservativi a molte aziende, nonché ai governi e per la distribuzione tramite programmi di aiuto, ha dovuto chiudere le sue tre fabbriche malesi fino al 14 aprile.

Anche l’ONU sta lanciando l’allarme, con la sua campagna di educazione sessuale che al momento può ottenere solo il 50-60 percento delle sue consuete forniture di preservativi a causa di interruzioni legate al virus.

“Le chiusure delle frontiere e altre misure restrittive stanno influenzando i trasporti e la produzione in un certo numero di paesi e regioni“, ha affermato un portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, aggiungendo la possibilità di contattare di ulteriori fornitori per supportare le necessità urgenti.

“Una carenza di preservativi, o qualsiasi contraccettivo, potrebbe portare ad un aumento delle gravidanze indesiderate, con conseguenze potenzialmente devastanti sulla salute e sociali per le ragazze adolescenti, le donne, i loro partner e le loro famiglie”, ha detto il portavoce.

Potrebbe anche esserci un aumento degli aborti non sicuri e un incremento del rischio di infezioni a trasmissione sessuale e HIV, ha affermato l’agenzia.

