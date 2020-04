A causa di complicanze legate alla pandemia del Coronavirus, è morto all’età di 73 anni il cantautore statunitense John Prine

Il Coronavirus continua ad avanzare, aumentando ogni giorno numero di vittime e di nuovi contagi. In Europa come negli Stati Uniti, la situazione è ben lontana dalla fine, e serviranno ancora settimane, se non mesi, di sacrifici. Anche diversi personaggi legati al mondo della musica, dello spettacolo e dello sport hanno avuto a che fare con la terribile pandemia. Di questi, molti sono riusciti a vincere la difficile sfida, altri purtroppo no.

È notizia di poche ore fa la morte di John Prine, cantautore americano di 73 anni che era fautore dei generi country e folk. Risultato positivo al Covid-19, il due volte vincitore di un Grammy non ce l’ha fatta. Sono immediatamente arrivate le reazioni da parte del mondo della musica americano, rimasto colpito dalla perdita.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, ci si attrezza per ripartenza: aziende installano termocamere

Chi era John Prine, il cantautore che aveva conquistato Bob Dylan

Nato il 10 ottobre del 1946 nello stato americano dell’Illinois, John Prine è stato uno dei cantautori maggiormente influenti nel mondo della musica statunitense e non. Grande fautore del genere folk e di quello country, Prine inizia a scrivere canzoni già da giovanissimo, capendo sin da subito la sua vocazione. Innamorato della musica di Bob Dylan e di Johnny Cash, nel 1971 pubblica il suo primo album ufficiale, a cui ne seguiranno tanti altri. Nel corso di oltre 50 anni di carriera, John Prine è stato fonte d’ispirazione per tantissimi esponenti della musica americana.

Da un paio di settimane era ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Nashville, a seguito di una complicanza delle sue condizioni di salute. Tornato poco prima da un tour europeo insieme alla moglie-manager, Prine ha da subito iniziato a sentire i sintomi del Coronavirus. Il 73enne lascia una grande eredità musicale, che sicuramente non verrà scordata dai suoi fan in giro per il Mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wuhan, dopo 76 giorni finisce il lockdown: le immagini più belle – FOTO

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24