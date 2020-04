L’avvento del nuovo Coronavirus ha reso tutti più consapevoli su di un mondo altrimenti per lo più sconosciuto. Ripercorriamo le più grandi pandemie della storia dell’umanità.

Il termine pandemia è oramai diventato di uso comune, lo sentiamo ogni giorno più volte sui diversi media e lo abbiamo in qualche modo reso parte del nostro lessico quotidiano. Nella storia dell’uomo sono numerose le epidemie che hanno flagellato vastissime aree del pianeta, causando spesso – complici le misure igieniche e le conoscenze mediche dell’epoca – milioni di perdite.

Andando a ritroso nei secoli, nella Grecia del V secolo avanti Cristo, ci siimbatte in una particolare forma di febbre tifoide che esplose durante la guerra del Peloponneso. Prende il nome di “peste di Atene“, dal focolaio nella capitale ellenica, e si espanse a larghe aree del Mediterraneo Orientale.

Nel giro di appena quattro anni uccise un quarto delle truppe ateniesi, con stesse percentuali di morti nell’intera popolazione. Non si hanno molte notizie sulle cause, ma la veolocità con cui la malattia uccideva l’ospite ne impedì una più ampia diffusione.

Le più grandi pandemie della storia: la peste antonina fece 5 milioni di vittime

Tra il 165 e 180 d.C. fece la sua comparsa la Peste antonina. Una pandemia, probabilmente di vaiolo, portata dai soldati di ritorno dalle province orientali, che causò cinque milioni di morti. Meno di un secolo dopo una seconda ondata dello stesso virus si stima che uccise 5000 persone al giorno nella sola Roma.

Fu poi la volta della peste bubbonica che si abbatté dal 541 d. C. su Costantinopoli e l’Impero Bizantino, detta morbo di Giustiniano in virtù dell’imperatore di allora. Proveniente dall’Egitto, sterminò metà della popolazione della città, con picchi di oltre oltre 10mila decessi al giorno.

La Peste nera del ‘300: uccise un terzo della popolazione europea

Fu ancora una volta la peste bubbonica a flagellare l’Europa, a partire dal 1300. Proveniente dall’Asia con l’assedio tartaro di Caffa e successivamente diffusa in Sicilia dai mercanti italiani, in appena sei anni si diffuse in tutta Europa causando venti milioni di vittime, un terzo degli abitanti dell’intero continente.

Tra la fine del ‘400 e l’inizio ‘500 l’Europa venne poi colpita dal tifo, detto anche “febbre da accampamento” per la sua facile diffusione nei contesti bellici. Partì dalla Spagna, dove uccise 20mila soldati impegnati nei combattimenti di Granada, per poi diffondersi nei decenni successivi in altre aree in occasione di diverse battaglie.

Successivamente, nel 1811, decimò l’armata di Napoleone in Russia per poi mietere numerose altre vittime tra i prigionieri dei campi di concentramento nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

Le pandemie di colera e le influenze del ventesimo secolo

Nel corso del diciannovesimo secolo fu il colera a dilagare in diverse aree del pianeta, sfruttando le precarie condizioni igieniche dell’epoca. L’Europa riuscì questa volta a cavarsela piuttosto bene, grazie anche ai progressi della medicina, ma ad essere colpita in maniera più severa fu la Russia, che contò un milione di morti nella pandemia diffusasi tra il 1852 e il 1860 e ancora nei primi decenni del nuovo secolo.

Particolarmente letale fu l’influenza spagnola del 1918-1919. Inzialmente partita da Francia, Massachusetts e Sierra Leone, si diffuse rapidamente in tutto il mondo uccidendo 50 milioni di persone, per poi sparire nel giro di un anno e mezzo.

Nel 1957 fu rilevata per la prima volta la cosiddetta influenza asiatica (virus H2N2), che dalla Cina raggiunse gli Stati Uniti causando 70mila morti. Dieci anni dopo un virus H3N2, noto come influenza di Hong Kong, uccise altre 34mila persone, raggiungendo ancora una volta gli Stati Uniti.

Dal 1981 si diffuse in maniera esponenziale il virus dell’HIV, uccidendo circa tre milioni di persone. Dal 1996 la malattia è curabile, pur non eradicando il virus dall’organismo dei contagiati, e – nei paesi sviluppati – diventa letale solo in casi molto rari.

Tra il 2009 ed il 2010 infine è stata la volta della cosiddetta “suina“, così chiamata perché originariamente trasmessa all’uomo dai maiali. Esplosa in Messico, la pandemia si diffuse rapidamente in quasi tutto il mondo, con decine di migliaia di casi accertati e 2910 decessi complessivi.

