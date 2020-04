Coronavirus, in Inghilterra la situazione con il coronavirus è sempre meno controllabile. Ogni giorno, infatti, il numero di persone decedute è sempre più alte e le previsioni non sono affatto ottimistiche.

Come al solito, anche dall’Inghilterra arriva il resoconto sulla situazione e sulle vittime del coronavirus. La situazione è davvero parecchio difficile, dato che da poco l’infezione si sta muovendo nel Regno Unito. Il picco è ben lontano dall’essere previsto e per questo la paura è davvero tanta. Così come il numero di persone che sono state ferite da vicino dal COVID-19. I numeri sono davvero sconfortanti e non fanno altro che sottolineare come sia importante lottare tutti insieme contro una pandemia globale che deve unirci. La preoccupazione è massima, si spera che il rapporto di domani non sia altrettanto negativo.

Coronavirus, in Inghilterra 928 morti oggi: positivi aumentano del 50%

Le ultime stime che filtrano dal governo inglese sono molto pesanti. Nelle ultime 24 ore, infatti, in Inghilterra il coronavirus ha ucciso ben 938 persone. Un numero gigantesco, che non può non far pensare. Per quanto riguarda gli infetti, gli inglesi riportano un aumento del bel 50% di positivi al COVID-19. Il numero è infatti salito fino a 5491 persone infette dalla malattia originaria di Wuhan.

