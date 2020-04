Coronavirus, nobile iniziativa di un quotidiano nazionale. Domani, al classico prezzo, regalerà infatti cinque mascherine quotidiane per fronteggiare l’emergenza.

Coronavirus, nobile iniziativa del quotidiano campano Il Roma. Come fa sapere lo stesso quotidiano, domani in edicola, comprando il giornale senza alcun costo addizionale, si avranno infatti anche 5 mascherine sanitarie in omaggio.

Coronavirus, il quotidiano Il Roma regala mascherine

Ecco quanto spiegato dal quotidiano attraverso una nota ufficiale: “Ogni giorno scriviamo di mascherine che vengono vendute a prezzi esorbitanti. Di gente che non riesce a procurarsele. Di Regioni che pensano di distribuirle gratuitamente ai cittadini, altri che le rendono obbligatorie. Pensiamo che di fronte alla pandemia mondiale del Covid-19 lo sforzo maggiore debba essere quello di garantire a tutti, ma proprio a tutti, le protezioni minime”.

Ed è così che nasce l’idea, nel piccolo, di aiutare la popolazione attraverso un messaggio importante: “Per questo abbiamo deciso – si legge ancora – di contribuire in qualche modo, secondo le nostre possibilità, e domani nelle edicole della città di Napoli insieme alla copia del quotidiano ‘Roma’ verrà distribuita una confezione con cinque mascherine, gratis, si pagherà solo il prezzo del giornale. Fino a esaurimento scorte”.

Potrebbe interessarti anche —-> Ponte crollato, il sindaco di Aulla: “Per l’Anas non aveva problemi”

Un ennesimo segnale di speranza, e di fiducia, in un periodo buio e in cui sono purtroppo sono parecchie le notizie di sciacallaggio e di soprusi. Fondato nel 1862 dal direttore Pietro Sterbini e dall’editore Diodato Lioy, è il più antico quotidiano nostrano post-unitario. Fu archiviato nel 1980, salvo poi risorgere dalle proprie ceneri dieci anni più tardi. Ma oltre la storia e il blasone, oggi ha dimostrato di avere anche un’anima. Soprattutto quella.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24