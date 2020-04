Escono in periodo di Coronavirus e si prendono anche beffa dei Carabinieri che li fermano, l’assurdo video che spopola sul web

Non è ben chiaro il luogo dell’accaduto, ma a giudicare dal l’accento è un paese del Nord Italia. In tempi di Coronavirus, gli italiani si permettono anche di prendersi gioco delle forze armate che, stremate anche loro, non sanno più che pesci prendere. E’ in giro da un po’ di ore un video di una pattuglia dei Carabinieri che ferma una macchina con 4 persone all’interno che dichiarano di andare a fare una passeggiata.

Più volte il conducente dell’auto blatera qualcosa a proposito di decreti, articoli ed altro materiale giuridico inesistente per far cadere nelle chiacchiere il suo interlocutore. Alla proposta di spegnere la macchina, inventa una scusa ed alla richiesta di firmare l’autocertificazione – di cui la pattuglia dei Carabinieri è munita – si rifiuta.

Un video a dir poco raccapricciante, condiviso su Facebook da tantissime persone che fanno notare sia la pericolosità del personaggio al volante che quella della pattuglia dei Carabinieri, impreparata difronte a cotanta idiozia.

Coronavirus, esce dotato di autocertificazione ma ubriaco

Gli agenti della sottosezione autostradale della Polstrada al casello di Ivrea, nel come di Pavone Canavese, gli hanno intimato di fermarsi per controllare le motivazioni dello spostamento come disposto dal consiglio dei ministri. L’uomo era in regola in quanto in atto a consegnare dei materiali per un’impresa di onoranze funebri.

Gli agenti, però, non si sono fermati a quell’unico controllo. Questo perché l’uomo, fin da subito, è apparso fortemente in difficoltà nel parlare e scoordinato nei movimenti. Inoltre, riferiscono i poliziotti, il suo alito puzzava di vino. Dunque è stato sottoposto al test alcolemico che ha rivelato 2,50 grammi per litro. Di ben 5 volte oltre, quindi, al limite di 0.5. La sua scusa è stata di aver bevuto una birra ad ora di pranzo, ma questo non ha fatto sì che potesse scampare alla denuncia.

