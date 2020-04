Calano i contagi da Coronavirus, così il Premier Conte ed il Comitato Scientifico organizano un nuovo vertice. Si discuterà su come attuare con la fase 2.

Nella giornata di ieri è arrivata la bella notizia di un nuovo calo dei contagi da Coronavirus, così il premier Conte adesso e pronto a sedersi nuovamente al tavolo con il Comitato Scientifico. Il topic da affrontare sarà quello della Fase 2, che molto probabilmente si dividerà in due step.

Le prima delle due fasi è decidere quali attività potranno ripartire. Mentre la seconda interesserebbe una rimodulazione delle misure per spostamenti e uscite. Sarebbero proprio questi i due punti cardine che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrà affrontare in vista del termine della quarantena, segnato per il 13 aprile.

Ovviamente le due parole d’ordine sono gradualità e prudenza nelle riaperture, il tutto con l’obiettivo di evitare un nuovo focolaio.

Coronavirus, Conte invita alla prudenza: “Vietato sbagliare i tempi”

Tra le misure che saranno prese in questa fase 2 ci saranno anche gli ospedali Covid ed il potenziamento della sanità territoriale in tutto il paese. il premier infatti vuole migliorare specialemente la Sanità del nostro paese, onde evitare una nuova emergenza.

Nella riunione con il Comitato Scientifico, secondo alcune fonti, si sarebbero concordati alcuni punti fermi una volta riaperte determinate attività. L’obiettivo principale è il rigoroso mantenimento delle misure di distanziamento. Mentre invece per tamponi e test sierologici serviranno linee chiare da parte del comitato scientifico.

Conte invita alla massima prudenza durante la Fase 2. Infatti il premier ai microfoni ha dichiarato che bisogna fare moltissima attenzione, altrimenti in caso di sbaglio dei tempi si potrebbe tornare in lockdown.

Sulla stessa linea di Conte il Ministro degli Esteri, Luigi di Maio, durante la trasmissione “Porta a Porta” ha dichiarato che la curva sta lentamente calando. Di Maio ha infine invitato i cittadini ad essere responsabili, restando a casa e mettendo in pratica le regole salva vita.

