Susanna Vianello, figlia unica della coppia Edoardo-Wilma Goich, è morta all’età di 49 anni

Avrebbe compiuto a breve 50 anni, ma non ce l’ha fatta. Susanna Vianello, figlia della coppia composta dai celebri cantanti Edoardo e Wilma Goich, è deceduta in una clinica di Roma a causa di un tumore. La donna era nota anche per essere una speaker radiofonica e per i suoi post su Twitter.

Susanna Fiorello, il saluto dell’amico Fiorello

Uno dei suoi più grandi amici era lo showman Rosario Fiorello che le ha dedicato un breve ma emozionante messaggio su Twitter: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai”. Sotto il suo post si sono scatenate numerose risposte di cordoglio, tristezza e vicinanza.

Non manca anche il cugino Andrea Vianello, giornalista e scrittore, di ricordarla: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molti amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

— Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

