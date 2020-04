Una donna anziana in un comune in provincia di Gorizia, nel Friuli, è stata multata per essere uscita 11 volte in un solo giorno

La polizia ha multato una signora anziata che era andata a fare la spesa in un solo giorno ben undici volte. La sanzione è stata di 280 euro se pagata entro 30 giorni, in caso contrario aumenterà a 400 euro. Questo è accaduto sabato scorso a Grado, un comune in provincia di Gorizia (Friuli). A riportarlo è il quotidiano Il Piccolo.

La donna era stata notata dai vigili nell’arco della stessa giornata in strada più volte. Inizialmente era stata ammonita in modo bonario avendo la motivazione di acquisti alimentari. All’undicesima volta, però, hanno deciso di comminarle la multa.

Gorizia, la Fondazione Cassa di Risparmio dona 90 mila euro

La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, nel frattempo, continua a stare vicina alle strutture di assistenza sociale e sanitaria fornendo il suo supporto. Sono stati donati infatti 90 mila euro per potenziare il servizio attuato dalla Caritas attraverso i tre Empori della Solidarietà presenti nell’Isontino per la distribuzione gratuita di prodotti di prima necessità alle persone indigenti, nonché il servizio di consegna domiciliare di prodotti essenziali alle persone bisognose residenti in tutti i Comuni dell’area isontina.

