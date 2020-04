Dopo il rugby, termina anche il basket a spiegarci i dettagli il presidente FIP, Gianni Petrucci

Stop al basket: questa la decisione della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) dopo un consiglio effettuato proprio oggi. Il presidente Gianni Petrucci ha speso pochi minuti con la redazione di iNews24 per raccontarci nel dettaglio la decisione della sospensione: “E’ stato inevitabile prendere una decisione del genere, non era moralmente giusto continuare. Basta affacciarsi dal balcone per guardare in faccia alla realtà e contare le migliaia di morti che il nostro Paese sta affrontando. Abbiamo pensato che concludere qui sarebbe stata la soluzione più giusta ed abbiamo agito di conseguenza. Oltre il campionato di Serie A2, – dice il presidente FIP Petrucci – abbiamo deciso per la sospensione anche della Serie A1“.

Cosa ne sarà adesso delle stagioni?

“Abbiamo affidato il compito alle Leghe di decidere qual è la soluzione migliore, ma certamente non e pensabile di poter andare avanti. Per adesso la nostra decisione è stata quella di sospendere ogni attività, come giusto che sia”.

Porte chiuse?

“No, il basket non esiste a porte chiuse. E’ emozione, è sentirsi a contatto col proprio pubblico, questo sport non ha senso di esistere senza i propri tifosi sugli spalti. D’altro canto – aggiunge il presidente FIP Petrucci – pensare di tornare a giocare, a breve, a porte aperte è davvero irrealistico. Poi le altre Federazioni possono pensarla come vogliono“.

