Dopo quasi tre mesi di lockdown per contrastare il Coronavirus, dall’8 aprile Wuhan riaprirà tutto. In aiuto ci sarà un’app per telefono

Wuhan, città definita la ‘Detroit cinese’, da ormai qualche mese è al centro del Mondo. La devastante pandemia del Coronavirus ha visto nella metropoli il suo primo vero e proprio focolaio, da cui poi si è espansa a vista d’occhio. Oggi, parliamo di una situazione completamente opposta rispetto a pochi mesi fa. L’Europa e gli Stati Uniti sono al momento in ginocchio, con numeri terrificanti e una crisi economica e sanitaria senza tanti precedenti. A Wuhan, invece, nella giornata di ieri si sono registrati 0 morti: è la prima volta dallo scoppio della pandemia. Proprio per questo motivo, dal prossimo 8 aprile la metropoli ricomincerà a vivere. Riapriranno negozi, aeroporti e stazioni ferroviarie, permettendo ai cittadini di tornare a una sorta di normalità vigilata dopo quasi tre mesi.

Wuhan riapre dopo il Coronavirus: un’app monitorerà i cittadini

Dopo due mesi e mezzo, finalmente i cittadini di Wuhan torneranno a vivere. Dal prossimo 8 aprile, infatti, tutte le principali attività e i servizi torneranno operativi e a disposizione degli abitanti della metropoli. Sicuramente, non si può parlare di un ritorno alla normalità. Il Coronavirus vive ancora e, sebbene si siano registrati 0 decessi nella giornata di ieri, è impossibile non pensare a tutto quello che c’è stato. I controlli da parte delle autorità saranno ovviamente ferratissimi e continui. In loro aiuto ci sarà la tecnologia. Ogni persona che utilizzerà trasporti o si recherà a lavoro, infatti, dovrà passare il proprio telefonino su uno scanner di codici QR. In questo modo, verranno analizzati i dati della persona, per verificare che questa non sia risultata positiva al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Una luce verde indicherà che la persona è sana, mentre in caso di positività saranno allertate le Forze dell’Ordine.

