Da qualche giorno sul web gira una nuova teoria complottista: il 5G indebolirebbe il sistema immunitario, facilitando il contagio da Coronavirus

Di questi tempi, col Coronavirus che avanza in maniera rapidissima e con una cura che ancora sembra molto lontana, si cerca in tutti i modi di capire come prevenire il contagio. Sicuramente, nel corso degli ultimi mesi studiosi e ricercatori hanno proposto diverse metodologie a riguardo, dalle più semplici relative all’igiene alle più strampalate. Sul web girano varie fake news e teorie complottiste, alle quali se n’è aggiunta una. Secondo alcune voci, infatti, il 5G indebolirebbe il sistema immunitario, facilitando il contagio da Coronavirus. La voce ha immediatamente fatto il giro di internet, aumentando i dubbi relativi alla nuova connessione super-veloce. Ma si tratta di una bufala: diversi consorzi internazionali hanno specificato che, entro i termini prestabiliti dalla legge, il 5G non provoca alcun tipo di danno.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, 93.187 contagi e 16.523 morti in Italia: dimesso Bertolaso – DIRETTA

5G: di cosa si tratta e a che velocità viaggia

Da quando se n’è iniziato a parlare, il 5G ha avuto intorno a sé una serie di critiche e discussioni diverse. Le ultime, riguardano fake news e teorie complottiste relativi ai danni che provocherebbe a sistemi immunitari, tanto da favorire il Coronavirus. Ma cos’è il 5G? Non è altro che l’evoluzione del 4G LTE, con una velocità di molto più veloce. Si parla di 20 Gbps in download e 10 Gbps in upload, contro i 4 Gbps massimi che raggiunge oggi il 4G. Le critiche sono nate quando si è venuto a sapere che, per rendere attiva questa nuova tecnologia, saranno necessarie molte nuove antenne, con onde maggiori. Diversi studi e consorzi internazionali hanno però specificato che, con le frequenze prestabilite dalla comunità mondiale, è impossibile che ci siano danni alla salute provocati dal 5G. Questo, di fatto, va a smentire ogni teoria complottista che attacca la connessione internet di quinta generazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Wuhan torna a vivere: si riparte con l’utilizzo di un’app

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24