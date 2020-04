Coronavirus: l’IHME ha effettuato diversi studi stimando il picco della pandemia in Europa nella terza settimana di aprile.

Gli studi sull’emergenza Coronavirus stimano un picco della pandemia, in Europa, alla terza settimana di aprile. Ad annunciarlo, come riporta Huffingtonpost, è l’Istituto per le Misurazioni e la Valutazione della Salute. Il direttore dell’IHME ha parlato, in particolar modo della situazione in Spagna e Italia, attualmente al secondo e terzo posto per numero di contagiati, alle spalle degli Usa. Secondo i dati riportati, i due Paesi Europei hanno raggiunto il picco di decessi. Gli altri Paesi lo raggiungeranno invece più tardi.

Il numero di decessi è dovuto principalmente al fatto che la domanda di accoglienza nelle strutture ospedaliere supera l’effettiva disponibilità. Stesso discorso per le terapie intensive. Secondo l’IHME, i paesi che stanno raggiungendo il picco sono l’Olanda, l’Irlanda, l’Austria, la Repubblica Ceca, la Romania e il Lussemburgo. Altri paesi, come riporta Huffpost, raggiungeranno invece il picco, più avanti. Tra questi Regno Unito, Grecia, Norvegia e Germania. Ma il dato che ci interessa particolarmente riguarda la fine dei decessi in Italia. Infatti, l’IHME ha stimato alcune date per la Penisola.

Le stime dell’IHME sulla fine del Coronavirus in Italia

Interessanti, come riporta Huffpost, sono le stime che l’Istituto per le Misurazioni e la Valutazione della Salute ha annunciato per la fine della pandemia in Italia. Se le misure di contenimento e di distanziamento sociale non saranno allentate e, dunque, non si verificheranno ricadute, lo studio dell’IHME ha stimato la data del 19 maggio per la fine della pandemia in Italia, dove per fine si intende zero decessi registrati. L’Italia, secondo l’Istituto ha superato il picco in quasi tutte le regioni. L’eccezione è caratterizzata dalla Calabria, dove il picco era previsto proprio per oggi e la Puglia, dove si stima un picco per il 16 aprile. L’IHME, come riporta Huffpost, ha anche stimato il totale dei decessi in Italia al 4 agosto 2020: un totale di 20.300.

