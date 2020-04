Coronavirus, contagiato anche il ministro israeliano Yaakov Litzman. In un’intervista di marzo definì il Covid-19 una punizione per l’omosessualità. Positiva anche la moglie. I medici ora ne chiedono la rimozione per inadeguatezza.

Coronavirus, c’è un altro politico internazionale positivo. Si tratta di Yaakov Litzman, ministro della salute israeliano. Lo scorso marzo, quando il Covid-19 irrompeva con vigore in tutto il mondo, definì la pandemia una “punizione di dio per l’omosessualità”.

Coronavirus, positivo anche Yaakov Litzman

Il motivo del contagio è facilmente riconducibile: gli assembramenti a cui ha preso parte per motivi religiosi. Il referente politico, infatti, è anche un rabbino e ha continuato imperterrito nel rispettare ogni incontro religioso malgrado tutti i consigli giunti dalla comunità scientifica.

Un errore compiuto da altre figure autorevoli del Paese le quali ora corrono ai ripari. Come il primo ministro Benyamin Netanyahu, il quale si è posto in quarantena volontaria. Ma non è l’unico: anche Yossi Cohen, capo del Mossad, e il capo di Stato maggiore, Aviv Kohavi, hanno optato per l’isolamento forzato a scopo precauzionale.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus: a Pasqua il concerto di Andrea Bocelli in streaming

Anche la moglie di Litzman è risultata infetta. L’uomo, intanto, è accusato di non aver preparato adeguatamente le misure cautelative. In virtù del fallimento e della positività, un gruppo di alti funzionari medici hanno richiesto che venga sostituito dal primo minuto Netanyahu. In molti in Israele, adesso, sono contro gli ultraconservatori considerati responsabili del nuovo picco in arrivo.

Leggi anche —-> Coronavirus, Gallera: “Possibili novità dopo Pasqua”. Il bollettino lombardo

Conferenza stampa del 7 aprile 2020 ore 18 – Seconda parte 🔴 Coronavirus: la seconda parte della conferenza stampa di oggi. Ci scusiamo per l'inconveniente tecnico Pubblicato da Dipartimento Protezione Civile su Martedì 7 aprile 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24