Coronavirus: nel giorno di Pasqua, Andrea Bocelli si esibirà al Duomo di Milano. L’evento si svolgerà in un Duomo vuoto e sarà trasmesso in streaming.

L’emergenza Coronavirus non ferma la musica: Andrea Bocelli si esibirà in concerto domenica 12 aprile alle ore 19, al Duomo di Milano. La Cattedrale, come riporta Skytg24, rimarrà chiusa e l’evento verrà trasmesso in streaming sul canale Youtube del cantante. Il concerto è promosso dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, che offriranno, grazie anche al contributo di Youtube, la possibilità a tutto il mondo di “partecipare” all’evento. Le parole del tenore, riportate da Skytg24, parlano di musica come forza e simbolo universale, in grado di offrire una rinascita a tutti, credenti e non.

Andrea Bocelli si esibirà insieme ad Emanuele Vianelli, organista ufficiale del Duomo. I due artisti proporranno un repertorio di musica Sacra per organo e voce, in una giornata simbolica per tutto il mondo cristiano. “Abbracceremo questo cuore pulsante del Mondo ferito”, ha dichiarato Andrea Bocelli, le cui parole sono riportate da Skytg24.

Coronavirus: il concerto in streaming di Andrea Bocelli

Il tenore italiano già da tempo sta offrendo il suo contributo ai fini di combattere la faticosa battaglia contro il Coronavirus. Attraverso la sua fondazione, infatti, il cantante ha attivato una raccolta fonti per aiutare gli ospedali ad acquistare il materiale necessario per la lotta. L’evento di domenica, prodotto dalla Sugar Music e dalla Universal Music Group darà la possibilità a tutti i cittadini del mondo di arricchire la propria giornata casalinga con la visione di un bellissimo concerto.

Anche il sindaco di Milano, Sala, come riporta Skytg24, si è dimostrato entusiasta dell’evento. Il sindaco ha espresso gioia per la presenza di Andrea Bocelli al Duomo nel giorno di Pasqua. ” La straordinaria voce di Bocelli sarà l’abbraccio che ci manca in questi giorni”, ha dichiarato Sala.

