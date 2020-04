Coronavirus, in America la situazione è a dir poco disastrosa. Secondo le stime di oggi, il COVID-19 potrebbe fare danni incredibili.

La battaglia tra il genere umano ed il coronavirus continua ad inasprirsi. Il virus originario di Wuhan pare ora aver perso la propria forza in Asia, dove si è di fatto generato, ma sta facendo danni enormi negli altri continenti. In Europa la situazione è già molto critica, con Italia, Spagna, Francia ed Inghilterra che sono alla presa con un crisi interna enorme. La situazione è davvero molto dura ed in America è un periodo ulteriormente più duro. Lì, infatti, il virus sta iniziando ora a manifestarsi e per questo il picco è atteso tra diverse settimane. Non solo, la densità abitativa di alcune zone fanno pensare che ci sarà un’elevatissimo contagio dovuto alle interazioni con persone ammalate.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, 93.187 contagi e 16.523 morti in Italia: terapie intensive in calo – DIRETTA

Coronavirus, in America già 10mila morti: oltre 340mila contagiati

Lo Stato più colpito negli USA è senza dubbio quello di New York. L’omonima città, infatti, conta davvero parecchi infetti e si teme che la situazione andrà peggiorando col passare dei giorni. I numeri di oggi sono davvero molto negativi. Fin qui, infatti, riporta Andrew Cuomo, ci sono stati ben 10252 morti per COVID-19. Quasi la metà, 4758, abitano proprio a New York. Ma la situazione è gravissima anche nel resto del Paese, che secondo le ultimissime stime conterebbe ben 344554 persone contagiate.

LEGGI ANCHE —> Scuola, approvato il decreto: maturità solo orale senza ritorno in aula

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24