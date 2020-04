Di questi tempi, è tornato d’attualità un discorso che George W. Bush, ex Presidente Usa fece nel 2005 sulla prevenzione di possibili pandemie

La pandemia del Coronavirus continua ad avanzare senza sosta, facendo aumentare ogni giorno il numero di nuovi contagi e di decessi. Negli Stati Uniti, la situazione è degenerata poco meno di due settimane fa, con una crescita esponenziale dei numeri. Di questi tempi, è tornato di attualità un discorso che George W. Bush, ex Presidente degli Usa, fece sulle pandemie. “Dobbiamo farci trovare pronti nel caso esploda una pandemia, è qualcosa di unico” spiegò Bush, aggiungendo che: “se colti impreparati, potrebbe fare disastri per anni“. Nel 2005, anno in cui l’ex Presidente mise in guardia il suo Paese, non venne preso seriamente da chi lo ascoltò. O meglio, avevano altro a cui pensare, come la risposta all’attacco dell’11 settembre 2001. Ma ora tutto è tornato più attuale che mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gemelli appena nati sono stati chiamati Corona e Covid

Il piano che Bush mise in atto per prevenire pandemie

Nel 2005, l’allora Presidente Usa George W. Bush mise in guarda il suo Paese, parlando dei possibili effetti disastrosi del Coronavirus, e di quanto fosse importante prevenire un’eventuale esplosione. Secondo quanto riportato dai media americani, ciò che spinse Bush ha fare questo tipo di discorso fu una lettura sull’influenza spagnola del 1918. L’ex Presidente rimase talmente colpito dagli effetti disastrosi che una pandemia solitamente porta, che decise subito di stanziare un fondo di 7 miliardi di dollari per prevenire un’eventuale pandemia. Decise inoltre di lanciare un sito, pandemicflu.gov, che tutt’ora è attivo ed utilizzato. Nel corso degli anni, però, il budget è sempre diminuito, con i governi che si sono seguiti che hanno deciso di puntare su altro, tralasciando il discorso malattie.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus Milano, cinesi regalano pacchetti di mascherine ai cittadini