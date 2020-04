Pavia, madre e fratello morti per Covid-19: un uomo di 51 anni rimane a casa senza cibo per giorni. L’hanno scoperto ieri i carabinieri

Una tragedia collegata alla diffusione del Covid-19 arriva dalla provincia di Pavia. I carabinieri della stazione di Garlasco hanno ritrovato domenica mattina un uomo di 51 anni in condizioni critiche. Era rimasto da giorni solo in casa senza cibo e in condizioni di salute precarie. Era positivo al coronavirus ma non aveva avuto l’assistenza ospedaliera, curandosi presso il proprio domicilio. Il signore, in difficoltà dal punto di vista economico, non poteva più provvedere al proprio sostentamento. Era disoccupato ormai da tempo e aveva dovuto fare i conti con un doppia tragedia familiare nelle ultime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Fontana: “Borrelli e Sala? Parole evitabili. Utile coprire il volto”

Pavia, muoiono la madre e il fratello: rimane da solo in casa senza cibo per giorni

Il 51enne aveva subito un doppio lutto per colpa del coronavirus. Sia la madre che il fratello avevano perso la vita dopo un’infezione da Covid-19. I carabinieri di Garlasco, in provincia di Pavia, hanno soccorso l’uomo con diversi generi alimentari. Tutte le pietanze, sia cucinate che in scatola, sono state gentilmente offerte da un ristoratore della zona che è voluto restare anonimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, foulard e sciarpe proteggono? La risposta ufficiale