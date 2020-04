Gli Usa contano, in base ai dati registrati dalla John Hopkins University, 1200 vittime da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Trump: “Picco vicino”.

Le parole del presidente americano Trump, riportate da Skytg24, parlano di picco vicino. Il presidente ha anche fatto riferimento al numero di tamponi che l’America ha effettuato, 1,6 milioni. I dati registrati dalla John Hopkins University parlano, ad oggi, di 337.638 contagiati, con un totale di decessi pari a 9.647 e 17.582 guariti. Ma il dato che fa allarmare di più è il numero di decessi che il Coronavirus ha fatto registrare agli Usa nelle ultime 24 ore: 1200. Sulla delicata questione si è espresso il presidente Donald Trump.

Le parole del presidente, riportate da Skytg24, hanno dapprima dimostrato solidarietà e vicinanza a Boris Johnson, il premier britannico, che nella serata di ieri è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. “Penso che Boris Johnson si rimetterà presto” ha sostenuto Donald Trump. Successivamente, il presidente ha lanciato un messaggio di speranza agli Usa, parlando di “Luce in fondo al tunnel”.

Leggi anche >>> Coronavirus, l’ipotesi di Gravina: “Serie A fino a settembre-ottobre”

Coronavirus Usa: i dati italiani fanno sperare

Gli Usa sembrano avere un occhio di riguardo verso l’Italia. A dimostrarlo, come riporta Skytg24, è l’intervento dell’immunologa Deborah Birx, membro del team anti-Coronavirus della Casa Bianca. Gli americani guardano i dati italiani e questo da fiducia, visti i dati al ribasso. Tuttavia, gli Stati Uniti non stanno attuando protocolli severi come quelli italiani o spagnoli (i due paesi europei con maggior numero di contagi) e questo fa riflettere.

Un’accesa polemica si è anche verificata tra il presidente e Joe Biden. Al centro della polemica, come riporta Skytg24, c’è l’utilizzo della mascherina, un tema molto caldo anche in Italia in questi ultimi giorni. Infatti, in base a quanto si apprende, il presidente Trump sostiene che, essendo una misura aggiuntiva e volontaria, non pensa di metterla in atto. Il candidato democratico Biden ha invece annunciato che in pubblico indosserà la mascherina protettiva.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, positiva una tigre dello zoo del Bronx a New York

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24