Da oggi in Lombardia è obbligatorio usare protezioni per uscire. A Milano, la comunità cinese ha deciso di regalare mascherine ai cittadini

In Italia, e soprattutto in Lombardia, il Coronavirus continua ad essere un problema molto serio. I numeri, seppur apparentemente in calo, continuano ad essere molto alti. Difficile pensare a una fase d’uscita nel breve periodo. Sicuramente, prima di tornare a vivere come sempre, si dovrà passare per la ‘fase 2’, con riapertura parziale dei locali. Ieri il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha firmato un’ordinanza che prevede l’obbligo di utilizzo di protezioni per il viso ogni qualvolta si decida di uscire di casa. Nei prossimi giorni verranno distribuite mascherine in farmacie e punti vendita aperti. A Milano, anche la comunità cinese ha deciso di contribuire a questa scelta, regalando pacchetti da 10 mascherine in via Paolo Sarpi, conosciuta anche come Chinatown.

A Milano il bel gesto della comunità cinese: regalati pacchi di mascherine

In una situazione così delicata come quella che l’intera comunità mondiale sta vivendo, è fondamentale l’aiuto di tutti. Per uscirne, bisogna lottare insieme per superare una sfida così grande. In questo senso, la comunità cinese ha voluto nuovamente dare il proprio contributo per aiutare l’Italia e gli italiani. In zona Paolo Sarpi a Milano, infatti, sono state distribuite nella giornata di oggi migliaia di mascherine. Il tutto in pacchi da 10, consegnati a ogni singolo cittadino che si è messo in coda. L’iniziativa ha fatto il giro della zona in pochissimo tempo, provocando lunghe code nei pressi del luogo in cui è avvenuta la distribuzione. Un gesto che sicuramente dimostra come i cinesi vogliano aiutare l’Italia, anche a causa della carenza di mascherine nelle farmacie e negli esercizi commerciali.

