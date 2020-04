Coronavirus, Giulio Gallera: “Abituiamoci ad usare le mascherine per diversi mesi. Ne stiamo distribuendo 3,5 milioni”

Il tema delle mascherine sta diventando sempre più centrale in questo delicato momento in Italia. Le dichiarazioni del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ricordava come il loro utilizzo non sia fondamentale se viene rispettata la distanza sociale di almeno un metro, hanno creato delle discussioni in materia. La Regione Lombardia, come avvenuto anche in Toscana e Valle d’Aosta, ha disposto l’utilizzo obbligatorio delle maschere a partire da questa settimana. Il governatore Attilio Fontana ha firmato un’ordinanza sul dovere di indossare coperture per naso e bocca quando si esce di casa, anche all’aperto.

Si era parlato di uno scontro istituzionale vista la discrepanza sul tema, ma l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera ha voluto fare chiarezza. Intervenendo questa mattina al programma Mediaset Mattino Cinque ha sottolineato come: “Abbiamo comunicato il nostro intento al presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegando che i problemi di approvvigionamento di mascherine sono superati“.

Coronavirus, Gallera: “Dovremo abituarci ad usare le mascherine per diversi mesi”

Gallera parlando ai microfoni di Mattino Cinque ha ricordato come la Regione Lombardia ha iniziato a distribuire 3,5 milioni di mascherine sul territorio. Circa 300mila andranno alle farmacie con il colpito di rifornire le fasce di popolazione meno abbienti e gli over 65.

Poi l’assessore al Welfare lancia una frecciatina a Borrelli: “E’ sconcertante sentir dire dal capo della Protezione Civile che l’uso della mascherina può essere evitato. Se non diamo messaggi univoci rischiamo di disorientare i cittadini“.

Infine un monito su quello che potrà avvenire in futuro: “La pandemia prima o poi si esaurirà, ma può tornare in qualsiasi momento, quindi dobbiamo abituarci a usare le mascherine per diversi mesi”.

