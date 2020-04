Coronavirus, Germania: i club di Bundesliga hanno ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi. Gli allenamenti rispetteranno le norme governative.

Coronavirus: la Bundesliga torna ad allenarsi. Come riporta la Stampa, i giocatori del campionato tedesco hanno ricevuto il via libera per riprendere gli allenamenti. In una nota firmata dal Bayern Monaco, la squadra capolista della competizione, l’attività fisica degli atleti sarà caratterizzata da allenamenti a piccoli gruppi, nel pieno rispetto delle regole messe in atto dal governo.

Intanto, i tifosi tedeschi, vista la ripresa degli allenamenti da parte delle società di Bundesliga, sperano in una ripresa del campionato tedesco. Come riporta la Stampa, la federcalcio tedesca ha al momento sospeso tutte le partite almeno fino al 30 aprile. Si attendono aggiornamenti in merito ad una eventuale proroga.

Leggi anche >>> Coronavirus, 91.246 contagi e 15.887 morti in Italia. Boris Johnson ricoverato – DIRETTA

Bundesliga: ripresi gli allenamenti in periodo di Coronavirus

La scelta della Germania di far riprendere ad allenare, seppur con le dovute precauzioni gli atleti della Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, ha portato i tifosi a sperare in una ripresa del campionato. Nel frattempo, la Germania, in base ai dati riportati dalla John Hopkins University, si trova al quarto posto per numero di contagiati. Infatti, in base ai dati riportati, sono 100.132 i contagiati totali, con un totale di decessi pari a 1.584 e 28.700 guariti dal Coronavirus. La Germania, terzo paese in Europa per numero di contagi, si trova alle spalle degli Stati Uniti (che contano 337.646 casi), della Spagna (con 131.646) casi e dell’Italia (con 128.948 casi). Intanto, la Germania ha optato per la ripresa degli allenamenti degli atleti della Bundesliga, con le dovute attenzioni e le precauzionali distanze di sicurezza. Si attendono aggiornamenti per l’eventuale ripresa dei campionati tedeschi.

Potrebbe interessarti anche: La Svezia valuta misure più restrittive contro il Coronavirus

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24