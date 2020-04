Gli Usa, primo Paese al mondo per numero di contagi da Coronavirus, si preparano al peggio. Dal governo evocano le tragedie di Pearl Harbor e delle Torri Gemelle

Sono giorni difficili, a causa del Coronavirus, per moltissimi Paesi del mondo. Nonostante i casi di positività al Covid-19 e le vittime stiano aumentando, gli Usa non sono inclini a chiudere in casa i cittadini e a fermare la produzione. Gli Stati Uniti, da qualche giorno, sono di gran lunga la Nazione al mondo con più contagiati (attualmente quasi 300mila positivi e 323.516 casi in tutto dall’inizio della pandemia). Le vittime, ad oggi, sono oltre 9 mila, ma in america si preparano ad avere numeri ancor peggiori nella prossima settimana.

Coronavirus, gli Usa verso la settimana più nera: “Come Pearl Harbor e 11 settembre”

Per mettere in guardia gli statunitensi dal pericolo del Coronavirus, il governo federale non usa mezzi termini. “Sarà la settimana più dura e triste” annuncia il capo del servizio sanitario pubblico, il viceammiraglio Jerome Adams, che ha paragonato questo momento alle tragedie di Pearl Harbor e delle Torri Gemelle. Parole che si accodano a quelle del presidente Donald Trump, che aveva ammesso: “arriveranno molti morti nei prossimi giorni, è una situazione davvero incredibile, mai vista prima”. La città americana più colpita dal Covid-19 è New York, che fa registrare circa la metà dei morti di tutti gli Stati Uniti (4.159) e un bilancio di 122 mila contagiati. Trump ha annunciato che verranno inviati mille militari nella ‘Grande Mela’ per cercare di fronteggiare l’emergenza. Tuttavia a New York oggi sono stati dimesse moltissime persone dagli ospedali, un numero circa triplo rispetto ai nuovi casi positivi.

Surgeon General Jerome Adams said the coronavirus pandemic rivals some of the darkest moments in U.S. history, including the two worst foreign attacks on American soil: the Japanese attack on Pearl Harbor and the Sept. 11 terrorist attacks. https://t.co/1S1fp6E229 — USA TODAY (@USATODAY) April 5, 2020

