Le parole del governatore di New York Cuomo sul Coronavirus sono state utilizzate per creare un bellissimo video motivazionale, già virale

Il Coronavirus avanza senza sosta, in Europa come nel resto del Mondo. I dati emessi ogni giorno continuano ad essere sconcertanti, e sembrano non mostrare una via d’uscita. Almeno nel breve periodo. Nel ‘vecchio continente’, la Spagna ha superato anche l’Italia per numero di contagi, diventando il Paese più colpito. In America, la situazione è gravissima. Lo stato più colpito degli Usa rimane New York, con numeri terrificanti. Qualche giorno fa, il governatore Andrew Cuomo aveva rilasciato un discorso motivazionale rivolto ai suoi cittadini, cercando il più possibile di trasmettere speranza. Le parole hanno colpito tutti. Un’agenzia pubblicitaria ha deciso di farci un video, utilizzando come sottofondo alcune immagini che rappresentano al meglio la Grande Mela.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, nuovo obbligo in Lombardia. Fontana: “Vi spiego”

Le parole di Cuomo: “New York ce la farà”

Qualche giorno fa, il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, aveva rilasciato un messaggio di forte speranza rivolto ai propri cittadini. Con un video creato da un’agenzia, e retwittato dallo stesso Cuomo, sono state aggiunte immagini in bianco e nero iconiche della Grande Mela, che hanno da subito conquistato tutti. “A New York siamo tosti, ce la faremo!” spiega il governatore, aggiungendo che: “Ne abbiamo passate tante, siamo forti“. Mentre scorrono le immagini con immagini di vita quotidiana di New York, ecco spuntare anche il motivo secondo cui, a detta di Cuomo, lo Stato supererà l’emergenza Coronavirus. “Vinceremo perché New York ama tutti, di qualsiasi etnia o religione” dichiara orgoglioso: “L’amore è l’arma più forte, che useremo contro questo virus“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Bellanova: “Inseriamo in Costituzione il diritto al cibo”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24