Anche la Regione Toscana, per arginare il Coronavirus, obbliga tutti i cittadini ad indossare le mascherine quando si esce. L’ordinanza segue quella della Lombardia

Sono giorni cruciali per la lotta al Coronavirus. La curva dei contagi si è appiattita, ma ora gli organi di governo studiano il modo per far cominciare la discesa dei casi e vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. Ieri era stata la Lombardia ad obbligare, a partire dal 5 aprile, l’uso delle mascherine per uscire, mentre ora la stessa cosa toccherà agli abitanti della Toscana. Il presidente della Regione Enrico Rossi, infatti, ha disposto l’obbligo di questi dispositivi di protezione individuali anche per gli spazi aperti. Finora il Governo centrale e quello di alcune regioni hanno imposto l’uso della mascherina soltanto alle attività aperte al pubblico e per chi si occupa della consegna dei pasti a domicilio.

Coronavirus, anche la Toscana obbliga l’uso delle mascherine. Rossi: “Troppi comportamenti sbagliati”

La nuova ordinanza, che impone ai cittadini della Toscana di andare in giro soltanto con le mascherina per coprire naso e bocca, sarà esecutiva soltanto dal momento in cui la consegna a domicilio sarà terminata. E’ quello che ha dichiarato il presidente della Regione Enrico Rossi qualche ora fa su Facebook. “So che ci in giro ci sono ancora troppi comportamenti sbagliati – afferma il governatore – e che ci sono troppi assembramenti. Perciò voglio rendere obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno delle abitazioni”. La Regione Toscana fornirà 10 milioni di mascherine ffp1, che verranno consegnate gratuitamente a domicilio, per un rapporto di circa 3 a testa. “Questa iniziativa vuole colpire l’odiosa speculazione che c’è, anche nella nostra regione su questi dispositivi” ha aggiunto Rossi nel suo discorso.

