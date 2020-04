I club si muovono per i colpi di calciomercato della prossima stagione. Un gioiello della Juventus piace al Real Madrid, che sogna un grande ritorno

Con tutti i campionati fermi per colpo del Coronavirus, in attesa di capire quando e sé le competizioni potranno ripartire, i grandi club studiano le mosse per il prossimo calciomercato. Il Real Madrid sta procedendo ad un rinnovamento del reparto difensivo, con il capitano Sergio Ramos giunto alla soglia dei 34, e in scadenza nel 2021, oltre al deludente rendimento dell’ultimo acquisto Militao. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘ABC‘ il primo nome di Florentino Perez sarebbe Matthijs De Ligt.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid chiama De Ligt. Pronto il Cristiano Ronaldo bis?

Il difensore olandese classe 1999 è stato l’acquisto più caro del calciomercato estivo della Juventus, che per 75 milioni ha vinto un’agguerrita concorrenza con gli altri grandi club europei. Dopo alcune difficoltà iniziali di adattamento al calcio italiano, il rendimento di De Ligt si è alzato e, fino alla sospensione del campionato, si stava comportando bene. Secondo la stampa spagnola, però, il desiderio dell’ex Ajax sarebbe quello di lasciare i bianconeri dopo una sola stagione, per accasarsi al Real Madrid. Così Mino Raiola, l’agente del giocatore, avrebbe preso la palla al balzo per prendere i primi contatti con la ‘Casa Blanca’.

Ma non è finita qui, perché secondo Edu Aguirre, giornalista della trasmissione sportiva spagnola ‘El Chiringuito‘, Cristiano Ronaldo sarebbe alle prese con i primi segni di nostalgia del Bernabeu. Ci sarebbe la possibilità di un clamoroso ritorno a Madrid del fuoriclasse portoghese, ma molto difficilmente questo avverrà la prossima estate.