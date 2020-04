Ad Arnasco, nel savonese, un uomo è stato travolto dal proprio trattore per cause ancora da accertare

Ad Arnasco, secondo quanto riportato da IVG, un uomo è morto a causa di un incidente stradale nei pressi della strada del cimitero del posto. L’uomo sarebbe finito al suolo dopo aver perso il controllo del trattore e da questo è stato poi travolto, rimanendo incastrato tra le ruote.

Arnasco, l’uomo non ha resistito ai forti traumi

A lanciare l’allarme è stato un passante intorno alle 19:30. Sul posto sono subito intervenuti il 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Finale e del comando di Savona, la Croce bianca di Albenga. Questi però non hanno potuto far altro che costatare il decesso di Alberto T., 51enne, che non ha resistito ai forti traumi.

