Altro Terremoto negli USA, stavolta la terra torna a tremare in California. Un sisma percepito in gran parte dello stato e con un magnitudo di 4.9.

Torna a tremare la terra in California, stavolta con un’altra scossa abbastanza potente avvertita da gran parte della popolazione californiana. Un terremoto di intensità 4.9 della Scala Richter ha svegliato la popolazione di Palm Springs, come riporta anche lo U.S. Geological Survey.

Il sisma ha colpito in pieno pomeriggio alle ore 18:53 locali ed ha avuto epicentro ad Anza, ma è stato avvertito chiaramente anche nella contea di Borrego Springs ed a Sud Ovest della Contea di Indio.

Secondo l’USGS il terremoto è stato avvertito anche nell’area di San Diego e nelle vicine Riverside e Orange County. Dopo il sisma, ci sono state delle scosse più lievi di assestamento che hanno colpito soprattutto la contea di San Jacinto.

Terremoto USA, nessun danno in California

Fortunatamente in seguito al sisma non è stato riportato nessun danno alle abitazioni e non c’è stato nessun ferito. La California, insieme al Nevada, è la zona più colpita dai terremoti negli Stati Uniti. Proprio nel “Golden State“, infatti è presente la faglia di San Andrea, ed ogni anno ci sono circa 25 terremoti che hanno un’intensità media tra i 4.0 ed i 5.0 della scala Richter.

In molti nello Stato d’Oro vivono con la paura del terremoto più potente di sempre, conosciuto da quelle parti come “The Big One“, fortunatamente ad oggi ancora deve accadere. L’ultimo terremoto potente, infatti, si verificò lo scorso 5 luglio ed ebbe un’intensità di 7.1 della scala Richter.

Il terremoto avvenuto durante la notte italiana in California ha risvegliato anche il popolo americano di Twitter, che ha portato l’hashtag #earthquake in tendenze in pochissimi minuti. Come detto in precedenza non c’è stato nessun ferito, ma la popolazione del Golden State torna a temere l’arrivo del “Big One”.

L.P.

