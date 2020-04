Morto Ezio Vendrame. Il famoso calciatore, tutto arte e sregolatezza, lo sportivo è venuto a mancare poche ore fa.

Una vera e propria figura storia del calcio made in Italy quella di Ezio Vendrame. Soprannominato il George Best italiano, per alcuni dei suoi innegabili acuti ed anche per qualche caduta nel baratro della sua anarchia più totale, si è spento poche ore fa. Aveva 72 anni ed ha vestito importantissimi maglie del calcio italiano.