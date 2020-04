Francia, accoltella i passanti per strada: ci sono 2 morti e 5 feriti nella città di Romans sur Isere, nel dipartimento di Drome.

Paura in Francia, dove si registra proprio in queste ore un’aggressione in strada nella città di Romans sur Isere, nel dipartimento di Drome, nel sud est del paese. Un uomo – secondo quanto riferito da poco da ‘Agenzia Nova’ – avrebbe infatti accoltellato alcuni passanti per strada. Il bilancio attuale sarebbe di 2 morti e 5 persone ferite, tre delle quali sarebbero in gravi condizioni.

LEGGI ANCHE >>> Fano, infermiera positiva al Coronavirus a passeggio: denunciata

Francia, aggressione in strada

L’autore di questa assurda aggressione sarebbe un 30enne richiedente asilo di cittadinanza sudanese, che sarebbe stato immediatamente arrestato dalle forze di polizia. Secondo alcune persone presenti in strada in quel momento, lo stesso aggressore avrebbe addirittura gridato “Allah Akbar” prima di accoltellare i passanti. Vi terremo aggiornati in casi di novità importanti da Romans sur Isere, nel dipartimento di Drome, nel sud est del paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Terremoto USA, la terra trema in California: scossa di magnitudo 4.9