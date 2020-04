Maeve Kennedy Townsend McKean, nipote di Bob Kennedy, è dispersa insieme a suo figlio di 8 anni. I due sono stati visti l’ultima volta nella baia di Chesapeake.

La nipote del presidente Robert Kennedy è attualmente dispersa in mare con il suo figlio di 8 anni. La notizia, riportata da Skytg24, balza direttamente dai media americani che parlano, ancora una volta, di tragedia per la famiglia. Secondo le ricostruzioni, Marve e suo figlio erano a bordo di una canoa nella baia di Chesapeake, nel Maryland, a diverse miglia dalla cosa. Giunti così in fondo, con ogni probabilità, per recuperare un oggetto, i due non sono riusciti a tornare a riva. Le autorità hanno ritrovato la canoa capovolta, ma, al momento, non si hanno tracce dei dispersi.

Leggi anche >>> Coronavirus, italiani all’estero: la situazione in Thailandia

Ancora una tragedia per la famiglia Kennedy

I giornali statunitensi, come riporta Skytg24, parlano ancora una volta di tragedia per la famiglia Kennedy. Infatti, dopo il duplice assassinio di Robert e john, la famiglia è stata protagonista di altri eventi drammatici. Lo scorso agosto Saorise, una delle altre nipoti di Bob, è morta a vent’anni a seguito di un letale mix di alcol e stupefacenti. Ancora, nel 2012 l’ex moglie di Robert Francis Kennedy Jr si è suicidata: anche lei aveva seri problemi con l’alcol, problemi a cui si aggiunse anche la depressione. Tornando indietro negli anni, nel 1999, John Fitzgerald Kennedy Jr. morì insieme a sua moglie Caroline e alla cognata, a causa di un incidente aereo, mentre si dirigevano al matrimonio di Rory K.

Ancora una volta, i media americani sono tornati a parlare di tragedia per la famiglia Kennedy. Al momento non si hanno tracce della nipote di Bob e del suo piccolo figlio di 8 anni. La speranza è che vengano ritrovati il prima possibile.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus Usa: parcheggio diventa rifugio per senzatetto – VIDEO

F.A.