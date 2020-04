Coronavirus, Matteo Salvini chiede l’apertura delle chiese per Pasqua. “La scienza da sola non basta, serve anche occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria”. Ecco la proposta del leader della Lega.

Matteo Salvini chiede l’apertura delle chiese entro Pasqua. Motivo: l’aiuto di Maria, la madre celeste, in questa sfiancante guerra contro il coronavirus. Il leader della Lega ne ha parlato nel corso di un’intervista in diretta a SkyTg24.

“La scienza da sola non basta”, premette il politico. Quindi: “Appoggio le richieste di coloro che chiedono di poter entrare in chiesa. Ovviamente in maniera ordinata, composta e con tutte le precauzioni del caso”, riferisce Salvini. Perché per farcela: “Occorre anche la protezione del Cuore Immacolato di Maria”.

Coronavirus, Salvini chiede l’apertura delle chiese

Il rappresentante politico rafforza la sua tesi con un paragone non indifferente: “Se ci si può recare dal tabaccaio perché non si riesce a stare senza sigarette, per molto è fondamentale la cura dell’anima attraverso la preghiera e la presenza in una parrocchia. Spero che possa essere una soluzione a breve. Bisogna trovare il modo per avvicinare chi crede”.

Poi la chiusura: “Bisogna permettere, rispettando tutte le distanze del caso con mascherine e guanti, e con un numero limitati di ingressi, di entrare in chiesa come si fa nei supermercati. E’ in arrivo la Santa Pasqua e la resurrezione di Cristo: questo, per molti italiani, deve essere un momento di speranza”.

