Nel Regno Unito si è tornati nuovamente a parlare di una strategia per combattere il Coronavirus: l’idea dell’immunità di gregge

Inizialmente, quando si iniziò a parlare di Coronavirus e della sua esplosione a Wuhan, in Cina, il resto del Mondo non diede molto peso alla malattia. Una semplice influenza, un nuovo virus che presto verrà debellato. Questi erano i pensieri non solo dei cittadini, ma anche dei Governi. Qualche settimana dopo, con l’arrivo della pandemia in Italia e nel resto del pianeta, tutto è cambiato. Sono entrate in scena le varie misure restrittive dei principali Paesi colpiti, con lockdown totali e sistemi sanitari sull’orlo del baratro. In Europa, il Regno Unito è stato spesso bersagliato per aver sottovalutato il Covid-19, salvo poi esser tornato sui propri passi e seguire la filosofia degli altri Governi. Aveva fatto discutere la cosiddetta teoria dell’immunità di gregge, che potrebbe ora tornare in auge.

Regno Unito e immunità di gregge: le parole del consigliere esecutivo sulle pandemie britannico

Quando solo poche settimane fa Sir Patrick Vallance parlò per la prima volta della teoria dell’immunità di gregge per combattere il Coronavirus, ci furono tantissime discussioni in merito. Una strategia secondo la quale almeno il 60% dei britannici dovrebbe contrarre il virus, così da diventarne immune. La teoria, poi fermata per via dell’emergenza sanitaria, potrebbe ora tornare di moda. A parlarne è stato il consigliere esecutivo sulle pandemie britannico, Graham Medley, al Times. “Con la strategia del lockdown, il Regno Unito si trova in un vicolo cieco” ha dichiarato Medley. Il professore ha poi aggiunto che: “bisognerebbe riconsiderare l’idea di immunità di gregge, magari in estate“. Al momento si tratta di un’ipotesi, ma è la seconda volta in poco tempo che personaggi molto vicini al Governo promuovono questa teoria.

