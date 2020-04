Coronavirus: negli Usa si è verificato un picco di decessi nelle ultime 24 ore. I dati riportati dalla John Hopkins University parlano di 1480 morti.

Dati allarmanti quelli che la John Hopkins University ci restituisce in merito alla situazione negli Usa. Infatti, in base agli ultimi dati registrati, il Paese conta 1480 morti nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi registrati negli Usa, dall’inizio della pandemia, è di 7.406 unità, con New York che conta il maggior numero di casi. In merito alla delicata situazione, si è espresso il presidente Donald Trump, le cui parole sono state riportate da Rainews24. Il presidente ha confermato le varie decisioni sull’isolamento dei cittadini spettano ai singoli governatori, dunque, Stato per Stato. Il presidente ha escluso un ordine a livello nazionale confermando che in Italia e Spagna (secondo e terzo Paese per numero di contagi) la situazione è diversa, “loro hanno un problema più grande”.

Leggi anche >>> Coronavirus, 85.388 contagi e 14.681 morti in Italia: bollettino Protezione Civile – DIRETTA

Coronavirus Usa, Trump esclude ordine nazionale su isolamento

Fa sicuramente discutere la decisione del presidente Donald Trump in merito alle norme di isolamento. Soprattutto per il fatto che, stando alle sue parole, si esclude un ordine a livello nazionale. Piuttosto, il presidente americano ha preferito rimandare ogni decisione ai singoli governatori. Anche le dichiarazioni in merito a Spagna e Italia sono quanto mai singolari. Il presidente ha sostenuto che i due Paesi europei virano in una situazione problematica più grande rispetto agli Stati Uniti, che conta ad oggi 278.458 casi di positività.

I dati riportati dalla John Hopkins University, ad oggi, parlano di Usa al primo posto per numero di contagi. Segue l’Italia con 119.827 casi. Spagna al terzo posto con un numero di casi positivi pari a 119.827.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, De Magistris non ci sta: “I napoletani rispettano i divieti”

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24