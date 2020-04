Coronavirus, la Regione Lombardia conferma le misure vigenti fino al prossimo 13 aprile e in più introduce una novità obbligatoria. Riguarda ogni qual volta bisognerà uscire di casa per motivi strettamente necessari.

Coronavirus, da domani in Lombardia sarà obbligatorio l’uso della mascherina. O al massimo – come riferito dal presidente Attilio Fontana – è necessario utilizzando sciarpe o foulard per tutelare e tutelarsi. Anche se quest’ultimi, a onor del vero, non hanno capacità di filtraggio in termini sanitari.

Coronavirus, obbligatorio l’uso della mascherina in Lombardia

Ma in ogni caso sarà doveroso spostarsi con una qualsiasi protezione. La nuova ordinanza va da domani almeno fino al prossimo 13 aprile. E in quest’arco di tempo “restano in vigore le misure restrittive già stabilite per l’intero territorio lombardo lo scorso 21 marzo con ordinanza regionale”, come si legge nella nota ufficiale della Regione.

Tuttavia si registra un paradosso. “Io non uso la mascherina, rispetto piuttosto le distanze necessarie. E’ importante indossarla se non si rispettano le distanze”, ha riferito Angelo Borrelli, capo della protezione civile, in conferenza stampa per il classico bollettino medico odierno.

Ed è della stessa idea anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, intervenuto sempre per l’appuntamento delle 18.00: “Le mascherine sono utili per prevenire il contagio da un soggetto positivo al Covid-19. La misura fondamentale al momento è quella del distanziamento sociale. Ed è per questo che, al momento, non abbiamo richiesto obbligatoriamente l’uso della mascherina”.

