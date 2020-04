Coronavirus, autogol di Fabrizio Corona via social. Un video postato dall’ex paparazzo, infatti, lo ha portato a una multa e a una diffida da parte della Questura di Milano. Ecco cosa è successo.

In pieno coronavirus, Fabrizio Corona torna a far parlare di sé per un altro autogol clamoroso. Tutta colpa di Instagram questa volta. Galeotto, infatti, un video postato sul proprio profilo social in cui era in compagnia di una personal trainer durante una sessione di allenamento.

Coronavirus, Corona multato

Peccato però che il 46enne catenese, ancora ai domiciliari, abbia invitato una persona senza una comprovata necessità come stabilito dalla legge per l’emergenza da Covid-19. E oltre il danno la beffa. Corona, inoltre, è stato diffidato dalla Questura di Milano per non aver rispettato le norme anti-pandemia.

L’incontro con la donna, tra l’altro, sarebbe avvenuto anche numerose volte come poi riscontrato dalle forze dell’ordine. Inevitabile sanzione pecuniaria anche per la stessa professionista. Nella diffida è stato intimato a Corona di rispettare le nuove direttive, salvo un nuovo provvedimento disciplinare ancor più severo.

Sullo stesso profilo Instagram è seguito poi lo sfogo dell’uomo dello spettacolo: “Sforzatevi a capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non è poi così difficile e smettetela di giocare alle spie per la vostra invidia opprimente che vi attanaglia da anni, nonostante le mie condizioni restrittive. Tanti io sono felice prima di tutto perché ho ritrovato me stesso”.

